Successos
La policia alerta de vuit nous casos del 'frau del CEO' amb perjudicis de fins a 3.000 euros
Els delinqüents contacten telefònicament amb l’establiment fent-se passar per responsables de l’empresa i pressionen els treballadors perquè facin pagaments urgents
La policia ha detectat, des d'inicis dany, vuit denuncies per nous casos del conegut com a 'frau del CEO', una estafa telefònica que ha afectat diferents establiments i serveis, amb perjudicis econòmics que oscil·len entre els 700 i els 3.000 euros. Aquesta modalitat de frau té com a objectiu enganyar els empleats per aconseguir diners de manera immediata.
En aquest tipus d’estafa, els delinqüents contacten telefònicament amb l’establiment fent-se passar per responsables de l’empresa o per proveïdors, utilitzant dades reals del negoci per guanyar credibilitat. Un cop establert el contacte, pressionen els treballadors perquè facin pagaments urgents, ja sigui per una suposada comanda o per una factura pendent. En alguns casos, els demanen que transfereixin tots els diners als quals tinguin accés o que comprin targetes de prepagament, principalment d’Apple, i n’enviïn els codis per bescanviar els imports.
La policia adverteix que els estafadors han recopilat prèviament informació detallada de les empreses i juguen amb les presses i la por per aconseguir el seu objectiu. Sovint comencen demanant quantitats petites i, si detecten predisposició, incrementen l’import. A més, alerten que poden utilitzar intel·ligència artificial per falsejar la veu de la persona a qui suplanten.
Per evitar ser víctima d’aquest tipus de frau, la policia recomana no donar mai per vàlida una trucada sense verificar-la, contrastar sempre la informació a través de canals interns, contactar directament amb la persona responsable abans de fer cap pagament i no transferir diners ni enviar codis a telèfons o comptes desconeguts. La policia recorda que qualsevol establiment, i fins i tot institucions, poden ser objectiu d’aquestes estafes.