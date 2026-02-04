Successos
Mobilització dels bombers per l'incendi d'un vehicle a Aixirivall
L'avís, provinent del conductor del turisme, ha arribat a les 6.53 hores del matí
Un vehicle s'ha incendiat a primera hora d'aquest matí a Aixirivall, motiu pel qual el cos de bombers s'ha mobilitzat a Sant Julià de Lòria. L'avís, provinent del conductor del turisme, ha arribat a les 6.53 hores i el cos d'emergències s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb, almenys, un camió. En l'incident no ha resultat cap persona ferida i només s'han hagut de lamentar danys materials, segons expliquen des de bombers.