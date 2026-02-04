Successos

Mobilització dels bombers per l'incendi d'un vehicle a Aixirivall

L'avís, provinent del conductor del turisme, ha arribat a les 6.53 hores del matí

Un camió dels bombers en un incendi anterior

Redacció
Andorra la Vella

Un vehicle s'ha incendiat a primera hora d'aquest matí a Aixirivall, motiu pel qual el cos de bombers s'ha mobilitzat a Sant Julià de Lòria. L'avís, provinent del conductor del turisme, ha arribat a les 6.53 hores i el cos d'emergències s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb, almenys, un camió. En l'incident no ha resultat cap persona ferida i només s'han hagut de lamentar danys materials, segons expliquen des de bombers.

