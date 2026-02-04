Ciberseguretat
Intent d'estafa per SMS suplantant empreses de missatgeria
Els ciberdelinquents es fan passar per una empresa de missatgeria i demanant clicar a un enllaç sospitós per actualitzar l'adreça
Els intents d'estafa per SMS continuen a Andorra. Diverses persones estan rebent un missatge fraudulent on es els ciberdelinquents es fan passar per una empresa de missatgeria i demanant clicar a un enllaç sospitós per actualitzar l'adreça, "ja que el paquet no es pot lliurar a causa d'una adreça incompleta", diu l'SMS, amenaçant amb que "si no actualitzeu