Xarxes socials
França registra la seu de la xarxa social X i cita Elon Musk a declarar per difusió de continguts il·legals
La Fiscalia acusa al propietari de difussió d'imatges de menors de caràcter pedopornogràfic, deepfakes sexuals i la manipulació d’algoritmes
La justícia francesa ha obert una investigació contra els responsables de la xarxa social X, entre ells el seu propietari, Elon Musk, per la presumpta difusió de continguts il·legals, com imatges de menors de caràcter pedopornogràfic, deepfakes sexuals i la manipulació d’algoritmes. En aquest marc, les autoritats van registrar ahir la seu de la plataforma i han citat Musk perquè comparegui davant la Justícia francesa el pròxim 20 d’abril en qualitat d’investigat.
La Fiscalia francesa ha informat, en un comunicat, que el registre ha estat dut a terme per la secció de lluita contra la ciberdelinqüència de la Fiscalia de París, conjuntament amb la Direcció General de la Gendarmeria Nacional (DGGN) i Europol, en el marc d’una investigació oberta el gener del 2025. El procediment es va iniciar arran de dues denúncies presentades els mesos de gener i juliol del 2025, i posteriorment es va ampliar després de noves queixes sobre el funcionament del model d’intel·ligència artificial Grok.
La Fiscalia sosté que l’ús d’aquest sistema hauria facilitat la difusió de continguts negacionistes i deepfakes de caràcter sexual. Entre els delictes que s’investiguen hi figuren la complicitat en la possessió d’imatges pedopornogràfiques de menors, l’atemptat contra la representació de la persona, l’extracció fraudulenta de dades de sistemes automatitzats en banda organitzada i la manipulació d’algoritmes o sistemes informàtics.
La convocatòria de Musk s’ha fet mitjançant la figura legal de l’“interrogatori lliure”, que permet comparèixer davant la Justícia sense estar detingut, i servirà per determinar si acaba sent formalment imputat. En cas de no presentar-s’hi, haurà d’aportar una justificació vàlida. La citació està fixada per al 20 d’abril, la mateixa data en què també haurà de comparèixer la directora executiva de X, Linda Yaccarino. La Fiscalia francesa ha anunciat igualment que deixarà de publicar continguts a la xarxa social X.