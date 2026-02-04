Successos
La duana francesa confisca 363 cartons de tabac procedents d’Andorra en un control a l’Arieja
El valor estimat del producte ronda els 46.000 euros
La duana francesa va intervenir el passat 30 de gener un total de 363 cartons de cigarretes de contraban procedents d’Andorra, amb un valor estimat de prop de 46.000 euros, durant un control de carretera al sud de Tolosa. Els fets es van produir poques hores abans que la carretera d’accés al Pas de la Casa quedés tallada a causa d’un despreniment de roques.
Segons ha informat la Direcció Regional de Duanes, els agents estaven realitzant un control viari al municipi de Labarthe-sur-Lèze quan un conductor els va alertar que un vehicle havia fet un gir brusc en detectar el dispositiu duaner i havia fugit a gran velocitat en sentit contrari, amb el risc consegüent per a la resta d’usuaris de la via.
Davant d’aquesta informació, els agents van iniciar una patrulla per la ruta indicada i van localitzar el vehicle sospitós al terme municipal d’Eaunes (Alta Garona), on havia quedat mig encallat en una cuneta a causa de les obres que afectaven un dels carrils de circulació. A l’arribada de la duana, dues persones van abandonar el vehicle i van fugir corrents cap a un petit centre comercial proper, sense que poguessin ser interceptades.
En inspeccionar el cotxe, els duaners van trobar quatre grans farcells i dues bosses més petites al maleter i als seients posteriors, plens de cartutxos de cigarretes. Un cop efectuat el recompte, es va confirmar la incautació de 363 cartutxos de tabac de contraban, presumptament adquirits a Andorra.
El vehicle va ser confiscat per la duana, així com la totalitat del tabac intervingut, que serà destruït mitjançant incineració, segons el procediment habitual en aquest tipus d’operacions.