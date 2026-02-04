Gastronomia
Assandca promou l’alimentació saludable en persones amb càncer amb la 7à edició de La Paella pel Mànec
Un taller pràctic sobre nutrició oncològica reuneix una cinquantena de participants al Lycée Comte de Foix
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, aquest dimarts 4 de febrer, l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) ha celebrat la setena edició de La Paella pel Mànec, una activitat centrada enguany en un taller pràctic sobre recursos per mantenir un bon estat nutricional, adreçat especialment a persones en tractament oncològic.
El taller ha anat a càrrec del cuiner i professor del restaurant d’aplicació del Lycée Comte de Foix, Hugues Lemarignier, i de la dietista-nutricionista del SAAS, Marta Pons Jansana. Tots dos han ofert una xerrada dinàmica combinada amb un taller de cuina, amb consells pràctics perquè els pacients puguin aplicar-los en el seu dia a dia. Sota el títol de La Paella pel Mànec, la jornada ha volgut posar a l’abast dels malalts oncològics i de la ciutadania en general eines per mantenir un estat nutricional òptim després del diagnòstic.
El programa s’ha centrat en tres receptes d’alt valor nutricional elaborades amb productes de proximitat, ecològics i de temporada: una sopa de verdures d’arrel amb farigola i mandonguilles de cúrcuma, magdalenes d’albercocs secs i gingebre amb sègol de blat i civada, i un batut de peres, api i comí. Dues d’aquestes elaboracions s’han preparat en directe. “Els plats que es presenten avui contenen aliments amb un alt valor nutricional, ideals per afrontar les malalties oncològiques”, ha destacat Marta Pons Jansana.
Per la seva banda, el president d’Assandca, Josep Saravia, ha remarcat que “fer esdeveniments d’aquest tipus és essencial, especialment quan actuen com una eina que pot millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia”, i ha expressat la voluntat de continuar impulsant noves edicions. El taller s’ha dut a terme a la cuina del restaurant d’aplicació del Lycée Comte de Foix, amb un total de 50 assistents, i, arran de l’èxit, es repetirà amb una segona sessió el dimarts 21 d’abril del 2026. L’activitat ha comptat amb la col·laboració del Lycée Comte de Foix, el Centre d’Assessorament Dietètic de Marta Pons, el CNDA, Biocoop Andorra i el Rebost del Nord.