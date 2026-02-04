Consell de Ministres
Les obertures de pliques dels concursos públics seran públiques
El Govern ha aprovat el reglament de la Llei de contractació pública per reforçar la transparència
El consell de ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Ramon Lladós, el Reglament de la Llei de contractació pública amb l’objectiu de completar el desplegament de la norma i aclarir diversos aspectes per facilitar-ne l’aplicació pràctica.
Una de les principals novetats del reglament és l’obligatorietat que l’obertura de totes les pliques sigui pública. Així, tant la plica A, corresponent a la documentació administrativa, com la plica B, relativa a la documentació qualitativa, i la plica C, referent al preu, hauran de ser obertes en acte públic, amb la voluntat de garantir la màxima transparència i integritat en els processos de contractació pública. Segons el Govern, aquesta mesura no suposa un canvi substancial, ja que fins ara les obertures ja es feien de manera pública per via telemàtica.
El reglament també permet l’obertura electrònica pública de les pliques, fet que facilita el seguiment en temps real dels processos, tot respectant la protecció de dades personals. Aquesta modalitat vol incrementar la confiança dels licitadors i donar resposta a una demanda expressada pel teixit empresarial del país.
Una altra de les novetats destacades és l’establiment d’un únic plec de clàusules administratives generals, tal com havien sol·licitat els operadors econòmics. Aquest plec serà aprovat conjuntament per l'exectiu i els comuns mitjançant un conveni i es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant un decret.
Amb l’aprovació d’aquest reglament, després dels relatius a la classificació administrativa de contractistes i a les obligacions de facturació, la Llei de contractació pública disposa ja de tot el desenvolupament reglamentari necessari per fer efectiu el seu desplegament.