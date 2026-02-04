Consell de ministres
Agricultura va destinar 413.000 euros als ajuts per al foment de productes de carn de qualitat el 2025
Ramaders d'Andorra és l’única societat autoritzada a utilitzar el segell oficial de control i garantia
El Govern d'Andorra ha atorgat els ajuts del quart trimestre del 2025 per al foment de productes de 'Carn de qualitat controlada i Carn d'Andorra IGP', per un import de 129.699,34 euros. Aquest quart pagament cal sumar-li els 283.777,79 euros que ja es van atorgar corresponents al primer, segon i tercer trimestre de l'any passat, el que suma un total de 413.477,13 euros per a tot l’any 2025 per aquest concepte. Així ho ha transmès aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on també ha explicat que la xifra econòmica atorgada és un 1,3% més elevada que la que es va atorgar durant tot el 2024.
Ramaders d'Andorra és l’única societat autoritzada pel departament d’Agricultura i Ramaderia a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de Qualitat controlada d'Andorra’ i el segell de la carn que es comercialitza sota la ‘IGP Carn d’Andorra’.
NACIONAL
Redacció