REPORTATGE
Radiografia d’una xarxa criminal
La policia destapa el funcionament d’una xarxa de narcotraficants desarticulada després de la detenció del seu líder a Andorra.
Durant mesos, una xarxa de tràfic de cocaïna va operar amb discreció entre la regió de París i el sud-oest de França, abastint els mercats locals de Dax i Mont-de-Marsan amb un sistema ben estructurat i aparentment difícil de rastrejar. El cop final, però, va arribar la setmana passada a Andorra, on el presumpte cap de l’organització va ser detingut mentre hi passava uns dies de vacances.
La investigació, coordinada entre la gendarmeria, la policia judicial i la justícia de Dax, es va iniciar el juny del 2024, quan el tribunal judicial de la ciutat va obrir diligències per tràfic de drogues. De manera paral·lela, la comissaria de Mont-de-Marsan seguia la pista de la mateixa xarxa en una investigació preliminar. L’encreuament d’informació va permetre, a final del 2024, unificar esforços sota la direcció d’un jutge d’instrucció.
El cap dels narcotraficants va ser detingut a Andorra quan feia turisme
Els investigadors van aconseguir reconstruir el mecanisme del tràfic gràcies a escoltes, vigilàncies i seguiments durant diversos mesos. El sistema era relativament clàssic però efectiu: mules transportaven cocaïna amb tren des de la regió parisenca fins a Dax, evitant així els controls més estrictes associats al transport per carretera. Un cop al sud-oest, la droga era traslladada a allotjaments de tipus Airbnb a Mont-de-Marsan, utilitzats com a punts temporals d’emmagatzematge i condicionament.
Des d’aquests pisos, la cocaïna es distribuïa a petits traficants locals de les zones de Dax i Mont-de-Marsan. Segons la Fiscalia, només durant el 2025 s’haurien fet una vintena de lliuraments d’un quilo cadascun, amb un valor de revenda total estimat en 1,2 milions d’euros.
El dispositiu policial va culminar els dies 26 i 27 de gener amb una operació a gran escala que va mobilitzar diverses unitats especialitzades. Quatre persones van ser detingudes a França. Però el cop més rellevant es va produir dos dies després, el 29 de gener, quan el presumpte líder de la xarxa i la seva parella van ser localitzats i arrestats a Andorra, en virtut d’una ordre de detenció europea i d’un avís vermell de la Interpol. Tots dos romanen detinguts al Principat, en espera del procés d’extradició.
Els escorcolls efectuats en el marc de l’operació van permetre intervenir més d’un quilo de cocaïna, diverses quantitats de cànnabis i ketamina, gairebé 26.500 euros en efectiu i diversos vehicles d’alt valor, inclòs un cotxe taxat en 87.000 euros.
En l’àmbit judicial, tres persones han estat formalment acusades, dues de les quals han ingressat en presó preventiva, mentre que una tercera ha quedat en llibertat sota control judicial. El presumpte cap de la xarxa, detingut a Andorra la setmana passada, no podrà ser interrogat fins que es resolgui la seva extradició, un procediment que pot allargar-se diverses setmanes.
L’operació posa fi a una estructura que havia aconseguit introduir grans quantitats de cocaïna al sud-oest de França i situa Andorra, de manera puntual, com l’escenari del desenllaç d’una investigació transfronterera de llarg recorregut.