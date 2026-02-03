Música
El Petit de Cal Eril presenta el seu nou disc a la Temporada MoraBanc Andorra la Vella
El Centre de Congressos acull aquest dimecres un concert gratuït del projecte liderat per Joan Pons
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acull aquest dimecres 4 de febrer, a les 20.30 hores, el concert d’El Petit de Cal Eril, una de les propostes més singulars i influents de l’escena musical catalana actual. L’actuació, amb entrada gratuïta, s’emmarca dins la Temporada MoraBanc Andorra la Vella i permetrà al públic descobrir en directe el nou treball del grup, ERIL ERIL ERIL.
El projecte liderat per Joan Pons va anunciar el 2022 una aturada creativa, comunicant de manera poètica que “tancava per anar a pescar”, fet que va obrir un període de silenci i incertesa sobre el futur de la banda. El retorn es va produir de manera inesperada amb la publicació, el maig del 2025, d’un nou disc que suposa un punt d’inflexió en la seva trajectòria.
ERIL ERIL ERIL reafirma l’essència del projecte alhora que evidencia una transformació profunda. Ja des de la primera frase —“jo ja no soc qui era”— l’àlbum apunta una voluntat clara de canvi i d’exploració artística, amb una proposta sonora i emocional densa i introspectiva que aborda qüestions com la identitat, la memòria i les transformacions personals.
El concert arriba després d’una extensa gira de presentació i es presenta com una oportunitat per gaudir en directe d’una proposta musical basada en l’experimentació, la sensibilitat i la coherència artística, en un format pensat per a l’escolta atenta i la connexió amb el públic. L’actuació compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i forma part de la 31a edició de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella.