Política
Pere Baró demana informació detallada sobre el funcionament del transport públic
El conseller socialdemòcrata sol·licita dades d’ús, puntualitat i qualitat del servei des dels canvis de línia fins a l’actualitat
El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i president suplent del grup, Pere Baró, ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació al Consell General relativa al funcionament del transport públic, des del moment en què es van aplicar els canvis de línia fins a l’actualitat.
En la demanda, Baró sol·licita al Govern tota la documentació vinculada al servei amb l’objectiu de disposar d’una visió detallada del seu funcionament. Entre altres aspectes, demana informació sobre la utilització del transport públic, incloent-hi el nombre de viatgers per línia, desglossat per franges horàries, dies laborables, caps de setmana i festius, així com dades mensuals o trimestrals i comparatives amb el sistema anterior a l’actual concessió.
La petició inclou també dades sobre l’ocupació mitjana i els pics d’ús per línia i franja horària, amb indicadors de capacitat i aforament. Pel que fa al funcionament del servei, es demanen els temps reals dels trajectes per línia i les diferències respecte als horaris teòrics, l’índex de puntualitat, el nombre d’incidències registrades, les causes més habituals dels retards i les mesures correctores adoptades.
En relació amb la qualitat del servei, el conseller socialdemòcrata sol·licita els resultats de possibles enquestes de satisfacció, el nombre i la tipologia de queixes o incidències presentades pels usuaris, així com els informes de control i seguiment del concessionari. També demana informació sobre els mecanismes d’inspecció i, si escau, les penalitzacions aplicades en cas d’incompliments.
Finalment, la demanda d’informació inclou qualsevol estudi, diagnosi o projecte d’optimització vinculat a l’actual model de transport públic, així com la identificació de l’òrgan administratiu responsable de la recopilació i el seguiment d’aquestes dades.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’assenyala que aquesta iniciativa respon a la voluntat de conèixer amb detall la situació real del servei, en un context en què diversos usuaris han expressat preocupacions sobre el seu funcionament. L’objectiu, segons indiquen, és disposar de totes les dades necessàries per entendre què està passant i garantir un servei públic que respongui adequadament a les necessitats de la ciutadania.