Una herència solidària
El govern dedicarà a activitats extraordinàries per als menors tutelats per l’Estat els 220.000 euros rebuts d’una donació anònima.
El gest solidari que una persona resident va deixar plasmat al seu testament ha suposat una injecció econòmica notable en benefici dels infants acollits a la Gavernera: 220.000 euros que es dedicaran a sufragar activitats “extraordinàries” per als menors tutelats per l’Estat que viuen a les instal·lacions. El Govern va informar ahir de la donació anònima aportant algun detall: es tracta d’una persona que “ha desenvolupat al llarg dels anys una trajectòria vital i professional al Principat i ha volgut expressar amb aquest gest el seu agraïment al país”. La voluntat expressada al ministeri d’Afers Socials, que és qui gestiona la Gavernera, era que els diners fossin per al centre residencial, però per a activitats no pròpiament integrades en el funcionament ordinari, que es financen amb el pressupost del Govern.
Una darrera voluntat i un gest 'd'agraïment al país'
“Aquest gest solidari respon al desig de contribuir a millorar les oportunitats, el benestar i el futur dels infants i adolescents que es troben sota tutela de l’Estat”, va expressar l’executiu en el comunicat. Ara mateix, el centre residencial situat a Andorra la Vella acull 26 infants i adolescents que no poden viure amb els progenitors o familiars directes i l’executiu recorda que la seva funció és la d’acollir aquests “menors que es trobin en situació de desemparament, d’acord amb allò que estableixi l’autoritat judicial”. Una cura i tutela que “comporta donar seguretat al menor, facilitar-li l’educació, la inserció familiar i social, tenir cura de la seva salut física i psicològica, i procurar el desenvolupament integral de la seva personalitat”.
Llegats solidaris
Els últims anys xerrades promogudes per associacions sense ànim de lucre han donat a conèixer l’opció dels llegats solidaris, una manera de contribuir a la tasca social que fan aquest tipus d’organitzacions que s’ha estès. Caritas, per exemple, va fer una campanya informativa fa uns anys exposant la manera de formalitzar una donació d’aquest tipus a les darreres voluntats, en constatar que una part de les donacions venen via testaments.
