Estadística
El nombre de llars arriba a 40.664 el 2025 amb una mitjana de 2,19 persones per habitatge
Canillo lidera el creixement relatiu d'habitatges entre el 2021 i el 2025, mentre que gairebé dues terceres parts estan formades per parelles no andorranes
Andorra comptava a 31 de desembre del 2025 amb un total estimat de 40.664 llars, segons l’Estadística de llars publicada pel departament d’Estadística d'Andorra. Tenint en compte una població resident estimada de 89.058 persones, la ràtio mitjana se situa en 2,19 persones per llar, una xifra lleugerament inferior a la registrada l’any anterior, quan es va situar en 2,22 persones.
Per parròquies, Andorra la Vella és la que concentra un nombre més elevat de llars, amb 11.284, seguida d’Escaldes-Engordany amb 6.986 i Encamp amb 6.521. A l’altre extrem, Ordino és la parròquia amb menys llars residents, amb un total de 2.378.
Totes les parròquies han registrat un increment del nombre de llars respecte del 2024. En termes de creixement acumulat en el període 2021-2025, Canillo destaca com la parròquia amb un augment més rellevant, amb 1.163 llars més, un increment del 43%. La segueixen Ordino, amb un creixement del 18,8%, i Encamp, amb un 13,8%, mentre que La Massana presenta l’augment més moderat, del 5%.
Pel que fa a l’estructura de les llars, el 37,4% són unipersonals, mentre que les llars amb dos membres representen el 25% del total. Les llars amb entre tres i cinc membres suposen el 32,1%, i només un 5,6% tenen més de cinc membres. La mitjana de persones per llar, de 2,19, manté una tendència estable en els darrers anys, tot i una lleugera disminució respecte al 2024.
L’anàlisi per parròquies mostra diferències significatives en la mida de les llars. Sant Julià de Lòria registra la ràtio més elevada, amb 2,5 membres per llar, seguida d’Ordino, amb 2,4 i Escaldes-Engordany, amb 2,3. Canillo presenta la ràtio més baixa, amb 1,67 membres per llar.
Pel que fa a la composició per nacionalitat, gairebé dues terceres parts de les llars formades per parelles corresponen a parelles en què ambdós membres són estrangers: 65,5%. Les parelles formades per dos andorrans representen el 24,7%, mentre que les llars mixtes, amb un membre andorrà i un d’estranger, suposen el 9,8%. Aquests percentatges s’han mantingut estables al llarg dels darrers anys.