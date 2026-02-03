Espais
Els nous locals comunals d’Escaldes es podran conèixer durant els Encants de Sant Antoni
La iniciativa tindrà lloc aquest diumenge d'11 a 14 hores
El comú d’Escaldes-Engordany organitza aquest diumenge una jornada de portes obertes per donar a conèixer l’interior dels dos nous locals comunals situats a la plaça de l’Església. La iniciativa tindrà lloc d’11 a 14 hores i coincidirà amb la celebració dels Encants de Sant Antoni.
Les persones interessades podran visitar els espais i conèixer de primera mà la seva distribució. La voluntat del comú és destinar els dos locals a usos vinculats a la restauració, amb l’objectiu de dinamitzar i revitalitzar la zona històrica, així com afavorir l’activitat econòmica i social de la parròquia.
Un dels locals disposa d’una superfície total de 232 metres quadrats, dels quals 62 es destinen a l’espai de cuina, mentre que el segon té una superfície de 80 metres quadrats. Ambdós compten amb lavabo propi i està previst que els treballs quedin completament enllestits a principis del mes de març. Un cop finalitzades les obres, el comú traurà a concurs la concessió dels dos espais.