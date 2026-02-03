Tecnologia
Educació impulsa una formació en intel·ligència artificial per a 880 alumnes de segona ensenyança
El programa s’estructura en tres càpsules temàtiques que es treballaran fins a final de curs
El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha posat en marxa una formació específica en intel·ligència artificial adreçada a l’alumnat de tercer curs de segona ensenyança i nivells equivalents, d’entre 14 i 15 anys, que ha arribat a un total de 880 alumnes de tots els sistemes educatius.
La formació, sota el títol Intel·ligència artificial amb consciència, té com a objectiu prevenir els joves i dotar-los d’eines per conviure amb les noves tecnologies de manera crítica, responsable i informada, especialment amb la intel·ligència artificial, cada cop més present en els àmbits educatiu, social i quotidià. Així ho ha explicat el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, destacant que que el projecte respon també a l’encàrrec del Consell General al Govern d'Andorra per treballar el benestar digital infantil, així com a la creació del Centre de Benestar Digital i Competències Digitals. "Es tracta de fer real un banc d’activitats que permeti als alumnes ser crítics davant l’ús d’aquestes eines", ha assenyalat Maluquer.
La formació consta de tres càpsules allotjades en una plataforma multimèdia específica, Genially, i va acompanyada de material pedagògic perquè els docents puguin adaptar i seqüenciar les activitats a l’aula. Els continguts poden consumir-se tant dins com fora del centre educatiu i aborden qüestions com els riscos de la intel·ligència artificial, l’ús ètic d’aquestes eines, el tractament de les dades personals i els possibles biaixos dels sistemes generatius. Segons Maluquer, no es fa referència a cap marca comercial concreta i les càpsules han estat creades expressament en llengua catalana i adaptades al context educatiu andorrà.
El programa ja s’ha començat a aplicar al Col·legi Sant Ermengol. La tutora de tercer d'ESO del centre, Mireia Martos, va explicar que les càpsules es treballen en tres sessions de tutoria, amb una programació definida i activitats diverses. “És una edat clau, entre els 14 i 15 anys, perquè els alumnes ja tenen contacte habitual amb plataformes digitals i xarxes socials”, ha remarcat.
La primera sessió inclou una autoavaluació inicial per mesurar el coneixement previ dels alumnes, dinàmiques de diàleg, activitats pràctiques per identificar què és i què no és intel·ligència artificial, i una reflexió final amb una nova autoavaluació. El material s’ha posat a disposició de tots els sistemes educatius, de manera que cada centre pugui adaptar-lo i fer-ne la seva pròpia avaluació.