Banca privada
Creand Crèdit Andorrà obté el segell "responsabilitat digital" per bones pràctiques tecnològiques
La distinció reconeix la gestió eficient, inclusiva i sostenible de la tecnologia impulsada per Creand Tech
Creand Crèdit Andorrà ha obtingut el Label Numérique Responsable, una certificació que avala les bones pràctiques digitals implantades per Creand Tech, la divisió tecnològica de l’entitat, en àmbits com l’eficiència en l’ús dels recursos, la inclusió, la transparència i el bon govern.
El procés d’auditoria, realitzat per una entitat francesa independent, ha destacat fortaleses com el control en la gestió de la infraestructura IT, la virtualització d’equips alimentada amb fonts d’energia renovables i la solidesa de les polítiques internes en matèria de dades i seguretat.
El director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, Albert Santisteve, ha subratllat que “el Label Numérique Responsable reconeix la nostra voluntat d’un desenvolupament digital responsable, que posiciona Creand entre les institucions financeres pioneres a Europa i reforça la coherència i la credibilitat de la nostra estratègia de sostenibilitat”. Santisteve ha afegit que “la tecnologia només té sentit si és sostenible” i ha assegurat que l’entitat continuarà apostant per la transformació digital “minimitzant els impactes socials i en el medi ambient”.
En la mateixa línia, el director de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà, Martí Alay, ha remarcat que el reconeixement “suposa un pas més en la consolidació del propòsit de Creand: una banca compromesa que focalitza els seus objectius a vetllar pel creixement sostenible i el desenvolupament del país i de les persones”. Alay ha explicat que la promoció de la responsabilitat digital i la millora de l’accessibilitat marcaran el full de ruta dels propers anys, amb l’objectiu de “contribuir a enfortir el lideratge de Creand com a banc pioner en iniciatives de sostenibilitat”.
El Label Numérique Responsable analitza de manera integral tota la infraestructura tecnològica de l’organització, incloent-hi equips, programes i servidors. Es tracta d’una iniciativa innovadora i pionera a Andorra, alineada amb les millors pràctiques de la banca europea, amb referents com BNP Paribas, La Banque Postale o Crédit Agricole.
Aquesta certificació contribueix a millorar l’eficiència dels processos interns i reforça el càlcul de la petjada operativa de Creand Crèdit Andorrà, que té la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos estratègics del seu Sistema de Gestió Ambiental, certificat segons la norma ISO 14001.