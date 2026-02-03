Successos

Un camió cau cent metres muntanya avall mentre descarregava neu al Pas

El sinistre ha ocorregut al voltant de la una del migdia i cap persona ha resultat ferida

El camió carregat de neu que ha caigut cent metres muntanya avall al Pas

Redacció
Andorra la Vella

Un camió llevaneu que estava descarregant neu al Pas ha caigut 100 metres muntanya avall. L'incident ha ocorregut al voltant de la una del migdia i cap persona ha resultat ferida, segons informa la policia. El vehicle estava descarregant la neu en una zona on se sol tirar habitualment, quan de cop i volta el camió ha tirat endarrere i s'ha desplaçat un centenar de metres cap avall de la muntanya. Per sort, la muntanya estava plena de neu i el vehicle ha anat patinant per sobre, sense bolcar.

