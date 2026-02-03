Successos
Un camió cau cent metres muntanya avall mentre descarregava neu al Pas
El sinistre ha ocorregut al voltant de la una del migdia i cap persona ha resultat ferida
Un camió llevaneu que estava descarregant neu al Pas ha caigut 100 metres muntanya avall. L'incident ha ocorregut al voltant de la una del migdia i cap persona ha resultat ferida, segons informa la policia. El vehicle estava descarregant la neu en una zona on se sol tirar habitualment, quan de cop i volta el camió ha tirat endarrere i s'ha desplaçat un centenar de metres cap avall de la muntanya. Per sort, la muntanya estava plena de neu i el vehicle ha anat patinant per sobre, sense bolcar.