ECONOMIA
La caiguda fins al 2,5% de la inflació marca l’inici de l’any
La inflació al país va baixar fins al 2,5% al gener, dues dècimes menys que el desembre del 2025, segons l’indicador avançat de l’índex de preus de consum publicat per Estadística. Aquesta moderació es va produir principalment per la reducció dels preus en el transport, així com per descensos en els grups d’alimentació i begudes no alcohòliques i d’habitatge, aigua, gas i electricitat, la qual cosa apunta un alleujament de la pressió inflacionària al començament de l’any. En comparació amb els països veïns, l’evolució dels preus va mantenir una tendència similar a la registrada a Espanya i França, on també es va observar una moderació de la inflació a l’inici de l’any. Les dades apunten un escenari d’estabilització, tot i que l’evolució definitiva quedarà condicionada pels preus energètics i del consum els mesos vinents.