SUCCESSOS
Arrestat a la frontera per dur set grams de cocaïna rosa
Un turista de 28 anys va ser detingut en possessió de 6,7 grams de tusi a la frontera del riu Runer la setmana passada. L’home accedia al país en un autobús de línia regular, segons va informar la policia.
La policia va arrestar, la setmana passada, un home de 23 anys per conduir amb el permís suspès. Els fets van passar a la frontera hispanoandorrana i el conductor està acusat d’un delicte contra la Funció Pública.
El cos de seguretat també va detenir un home de 31 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,98, després de patir un accident a la Cortinada. A més, un conductor de 24 anys va ser arrestat dijous al vespre a la carretera general 2, a Encamp, amb un positiu d’alcoholèmia d’1,96. La policia explica que durant el control i tot el procés de detenció, el jove va proferir, “reiteradament”, insults xenòfobs contra col·lectius de residents.