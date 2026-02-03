AFERS EXTERIORS
Andorra i Catalunya amplien els àmbits de col·laboració
Els grups de treball en infraestructures, salut, residus, seguretat, afers socials i cultura definiran les línies estratègiques transfrontereres
Andorra i Catalunya van ultimar el nou pla de treball 2026-2030, en una reunió de treball celebrada ahir a la seu del Govern entre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. El document serà adoptat formalment en els pròxims mesos pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
El pla consolida la col·laboració existent i amplia els àmbits de treball, donant continuïtat als grups d’infraestructures, salut i gestió de residus, i creant nous equips en seguretat pública, afers socials i llengua i cultura. També permet cooperar en sectors estratègics com economia, agricultura, joventut, esports, innovació, energia i igualtat. La ministra Tor va destacar que la trobada reforça les relacions de veïnatge i orientava els esforços al benefici dels ciutadans. Duch va assenyalar que el pla suposa un salt qualitatiu en una col·laboració ja activa.
Durant la trobada, les parts van fer un balanç positiu del pla 2024-2026, amb avenços en infraestructures, energia, gestió de residus i salut, i projectes estratègics com ara l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, el Tramvalira i l’Espai Andorra-Pirineus. També es va tractar l’estat dels treballs per a la signatura de l’acord d’associació amb la Unió Europea.
El pla de treball 2026-2030 estableix un calendari de reunions i mecanismes de seguiment que permetran coordinar millor les iniciatives i garantir que els projectes conjunts avancin de manera efectiva, amb una participació activa d’ambdues administracions. Aquesta nova etapa ha de servir per intensificar la cooperació transfronterera.