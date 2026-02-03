Successos
Andorra als papers d'Epstein
Els fitxers publicats recentment en el marc de la difusió de documentació judicial als Estats Units no hi apareix relacionada cap persona resident
La paraula Andorra surt diverses vegades als papers d'Epstein, publicats recentment en el marc de la difusió de documentació judicial als Estats Units, però no hi apareix relacionada cap persona resident. Un dels moments en què la paraula Andorra apareix amb més context, ja que moltes d'altres vegades és simplement per referir-se a la llista de països mundials, és un correu electrònic del 30 de novembre del 2010, en una conversa privada entre el professor nord-americà Roger Schank i Jeffrey Epstein, on parlen sobre la Salle d'Andorra.
Schank explica a Epstein que el seu programa MBA online acabava de ser llançat i havia estat requerit per reunir-se amb nou ambaixades asiàtiques a Washington per estudiar la possibilitat de llicenciar el programa, executar-lo localment o matricular estudiants estrangers en institucions vinculades a La Salle d'Espanya. Schank, però fa una puntualització i li diu a Epstein que "actualment [la Salle] està a Andorra, però això és una altra història".
Andorra també apareix en un correu del 14 d'octubre de 2012, en una resposta del llavors secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, on explicava que visitaria Andorra de manera oficial. El 2014, els documents reflecteixen correus sobre una possible visita de Jagland i la seva família a l'illa privada de Jeffrey Epstein, amb detalls logístics i calendaris de desplaçament.
Els documents també inclouen un correu del 28 de juny de 2012 amb el títol "Andorra" que inclou un missatge d'un remitent desconegut li diu a Epstein: "Un cap d'Estat que no has conegut", en aquell moment Toni Martí, i li adjunta una fotografia, que no està visible.