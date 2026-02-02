Religió
La Setmana de la Bíblia celebra deu anys a Andorra amb la voluntat de recuperar l’estudi de les Escriptures
Mossèn Sàrries també vol recuperar els grups d'estudi bíblics, pedagògics i "per les persones"
La Setmana de la Bíblia arriba enguany al seu desè aniversari com una proposta per fomentar la lectura, el coneixement i la pregària a partir de la Paraula de Déu. Així ho ha explicat mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls d’Andorra i rector de la parròquia de Sant Esteve d’Andorra la Vella, tot subratllant que "la intenció és promoure la lectura i el coneixement de la Bíblia i utilitzar-la com a eina de pregària pels creients". El rector de la capital ha apuntat que, davant el desè aniversari, vol recuperar els grups d'estudi bíblic, pedagògics i "per les persones".
"No només celebrem diumenge, sinó tota una setmana dedicada a fer conèixer i divulgar la Bíblia entre la nostra gent", ha recordat el rector. Aquesta iniciativa, instituïda inicialment pel papa Francesc amb el Diumenge de la Paraula de Déu, va ser ampliada per la Conferència Episcopal Catalana fins a convertir-se en tota una setmana dedicada a la Bíblia.
A Andorra, els actes s’han adaptat pel temps. "Teníem aquest hivern tan propi del nostre país i no ens el recordàvem", riu el mossèn, tot indicant que no s'han suspès sinó que s'han posposat. Enguany, s’ha optat per la difusió d’un vídeo explicatiu sobre la Bíblia, distribuït a totes les parròquies, i per l’edició d’un petit fulletó amb comentaris del salm responsorial de cada dia. "Ho fem cada any, i veiem que a poc a poc va agafant cos, la gent s’hi va incorporant", ha destacat Sàrries.
"Des de la Covid no hem tornat a reprendre [els grups d'estudi de la Bíblia], però ho tenim sobre la taula", ha explicat el rector, que considera que és un bon moment per tornar-hi i que té previst proposar aquesta iniciativa al Consell Apostòlic de la parròquia. La idea concreta és començar amb l’Evangeli segons sant Mateu, que correspon a l’any litúrgic actual. "És un text que dona molt per fer un bon estudi i una bona reflexió", ha afirmat. L’estudi es planteja de manera participativa, amb una sessió setmanal al vespre, i combinant la lectura del text amb la comparació amb els altres evangelis sinòptics, Marc i Lluc.
"Hem deixat una mica de banda el model més magistral per anar cap a una cosa més comunicativa, d’intercanvi i de relació entre les persones", ha remarcat mossèn Sàrries, tot afegint que aquest format ajuda a fer aflorar preguntes i inquietuds entre els participants.
En el marc de la Setmana de la Bíblia, mossèn Ramon Sàrries ha volgut fer valdre la col·lecció de Bíblies del Santuari de Meritxell, considerada la més important d’Europa. Aquesta col·lecció, amb prop de 1.300 exemplars, és fruit de la donació de Pérez Roquet, un gran apassionat de la Bíblia. "Era un inquiet per la Bíblia, i en els seus viatges anava comprant exemplars en totes les llengües que trobava", ha explicat.
Entre els volums s’hi poden trobar edicions molt singulars, com Bíblies en llengües parlades per molt poques persones o exemplars que van arribar a països on la fe cristiana era perseguida. "És impressionant adonar-se que la Bíblia és el llibre més traduït del món, pràcticament present en totes les llengües parlades", ha destacat el rector. Hi ha edicions molt singulars, com Bíblies microscòpiques, formats atípics o exemplars que van ser introduïts clandestinament en països on la pràctica era perseguida, com les Bíblies enviades en globus de Corea del Sud a Corea del Nord.
Segons Sàrries, la visita a l’exposició té un fort valor pedagògic. "Quan veus físicament els llibres, quan els compares, t’adones de la riquesa i la diversitat que hi ha darrere un mateix text". El rector ha aprofitat la Setmana de la Biblia per reterar la voluntat de recupera els grups d'estudi, donat el moment "d'inceresa" que vivim. "El futur l’hem de mirar amb esperança; com a creient no puc ser pessimista", ha afirmat. "Els valors de l’esperit continuen treballant, encara que a vegades no sapiguem ben bé com", ha conclòs mossèn Ramon Sàrries.