Successos

Accident de danys materials a Prat de la Creu

Els fets han passat poc abans de dos quarts de deu i el cotxe ha estat retirat per una grua poc després

El vehicle accidentant sent retirat per una grua en presència de la policia.

El vehicle accidentant sent retirat per una grua en presència de la policia.Lector

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un vehicle amb matrícula andorrana s'ha encastat contra un fanal al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella aquest matí. Un vianant que ha presenciat l'accident ha trucat al cos de seguretat, que s'ha mobilitzat fins al lloc poc abans de dos quarts de deu del matí i ha constatat que el conductor no estava ferit ni tampoc borratxo, després de fer-li la prova d'alcoholèmia. El vehicle ha estat retirat amb una grua poca estona després. La policia, en un error de picatge, ha informat primerament que el vehicle havia fugit, però posteriorment han solucionat l'errada i han constatat que es tractava d'un accident de danys materials.

tracking