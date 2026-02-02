Successos
Accident de danys materials a Prat de la Creu
Els fets han passat poc abans de dos quarts de deu i el cotxe ha estat retirat per una grua poc després
Un vehicle amb matrícula andorrana s'ha encastat contra un fanal al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella aquest matí. Un vianant que ha presenciat l'accident ha trucat al cos de seguretat, que s'ha mobilitzat fins al lloc poc abans de dos quarts de deu del matí i ha constatat que el conductor no estava ferit ni tampoc borratxo, després de fer-li la prova d'alcoholèmia. El vehicle ha estat retirat amb una grua poca estona després. La policia, en un error de picatge, ha informat primerament que el vehicle havia fugit, però posteriorment han solucionat l'errada i han constatat que es tractava d'un accident de danys materials.