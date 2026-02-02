POLÍTICA
Un partit català reivindica l’oposició andorrana com a referent lingüístic
El partit polític català Alhora ha posat la mirada en els moviments de l’oposició andorrana, especialment de Concòrdia, per “la seva defensa de les polítiques lingüístiques” en el marc de la llei del català, va afirmar la vicepresidenta de la formació, Júlia Ojeda, durant la seva visita recent al Principat per presentar un llibre. Ojeda va destacar que, “per primera vegada, Andorra s’ha situat al mapa dels països de parla catalana per tenir una política lingüística valenta”, i va subratllar la importància de tipificar legalment els drets lingüístics per poder abordar discriminacions per llengua parlada.
Tot i reconèixer que la llei actual “no és perfecta”, la dirigent catalana va assenyalar dels procediments sancionadors i la comunicació dels mateixos per part del Govern. Alhora, la política va posar èmfasi en la necessitat d’una defensa més forta i explícita de la llengua pròpia.