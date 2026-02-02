Un mort i quatre ferits greus en un accident a la C-14
Una col·lisió frontal entre dos turismes a la carretera C‑14, a l’altura d’Artesa de Segre, va provocar ahir la mort d’un conductor i va deixar quatre persones ferides, dues d’elles menors, que van ser traslladades a diferents hospitals per atendre les seves lesions. L’accident va activar un dispositiu d’emergències que va implicar patrulles dels mossos d’esquadra, deu dotacions dels bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els ferits van ser traslladats a diferents hospitals
Alguns dels ocupants van haver de ser excarcerats, i la intervenció dels serveis va permetre estabilitzar els ferits i garantir la seguretat al lloc dels fets. La C‑14 va quedar tallada en ambdós sentits durant les tasques d’atenció i retirada dels vehicles, provocant retencions i desviaments per nuclis propers.