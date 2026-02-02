Successos
Mobilització dels artificiers a un hospital de Tolosa per extreure un obús del recte d’un jove
L'artefacte, que no presentava risc d'explosió, media uns 20 centímetres de llarg i poc més de tres de diàmetre
La memòria de la Primera Guerra Mundial va tornar a aflorar la matinada de l'1 de febrer en un episodi tan insòlit com delicat a l’hospital Rangueil de Tolosa. Un jove de 24 anys va obligar a activar un dispositiu sanitari i policial excepcional després de presentar-se al servei d’urgències amb forts dolors rectals provocats per un objecte introduït al seu cos, segons informa el mitjà francès La Dépeche.
El pacient va acudir a l’hospital sense precisar la naturalesa de l’objecte. Davant la intensitat del dolor, l’equip mèdic va decidir intervenir quirúrgicament, com és habitual en casos similars. No va ser fins que el procediment ja havia començat que els professionals sanitaris van descobrir que es tractava d’un obús de la Primera Guerra Mundial, d’uns 20 centímetres de llarg i poc més de tres de diàmetre.
Davant el risc potencial de detonació, la intervenció es va interrompre immediatament i el centre hospitalari va alertar les autoritats. Cap a la 1.40 de la matinada, agents de policia van activar la intervenció dels artificiers, que van establir un perímetre de seguretat per neutralitzar el projectil i permetre continuar l’operació amb garanties. Les primeres comprovacions van determinar que l’obús, datat del 1918, no presentava risc d’explosió.
Un cop superada la situació de tensió, el grup de suport judicial va obrir diligències per possessió de munició de categoria A, tot i que la fiscalia de Tolosa no donarà continuïtat al procediment en tractar-se de munició desmilitaritzada. Segons va publicar el mitjà francès, el pacient serà escoltat els pròxims dies per aclarir l’origen del projectil.
Tot i l’excepcionalitat del cas, no és un fet aïllat. El 2022, un home de 88 anys va acudir a un hospital de Toulon amb un obús similar allotjat al recte, i el 2021 es va registrar un episodi comparable al Regne Unit amb un projectil de la Segona Guerra Mundial.