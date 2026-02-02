DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY JUDICIAL 2025

Menys causes per pornografia infantil i exhibicionisme

La Fiscalia alerta que concentren prop del 18% dels delictes sexuals

La Seu de la Justícia.

La Seu de la Justícia.

Abel Rivera
Abel Rivera
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La Justícia va instruir durant l’any 2025 un total de 20 causes relacionades amb pornografia infantil i exhibicionisme, una xifra inferior a la registrada l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 34. Tot i la reducció interanual del 41,18%, aquests delictes van continuar tenint un pes rellevant dins l’àmbit penal, ja que van representar el 17,86% del total de procediments per delictes contra la llibertat sexual.

Les dades avançades per la Fiscalia durant l’acte de presentació de l’estadística judicial van reflectir que els delictes de pornografia infantil i exhibicionisme van concentrar una part significativa dels recursos del ministeri fiscal a causa de la seva complexitat tècnica i processal. El fiscal general, Xavier Sopena, va advertir que “una vacant implica una sobrecàrrega de treball i té un impacte directe en l’alentiment dels procediments”, una situació que es fa especialment visible en aquest tipus de causes. Sopena va insistir que, tot i el descens del nombre de procediments oberts, “hi ha causes que concentren temps i molts recursos, encara que no siguin les més nombroses”.

En el conjunt dels delictes contra la llibertat sexual, es van instruir 112 procediments durant el 2025, un 11,81% menys que l’any 2024. Aquesta reducció global no va impedir que la pornografia infantil i l’exhibicionisme es mantinguessin com un dels àmbits més sensibles per l’impacte social i la dificultat de les investigacions.

Tot i la davallada dels casos de pornografia infantil i exhibicionisme el 2025, aquest tipus de delictes continuen tenint un pes elevat dins la criminalitat sexual i segueixen exigint una resposta judicial especialitzada.

