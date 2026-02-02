Patrimoni andorrà
L’Ossa d’Ordino present en una exposició internacional sobre màscares a Santiago de Compostel·la
La mostra reuneix 66 peces de diversos països europeus i reivindica la màscara com a expressió cultural universal
El Museo do Pobo Galego, a Santiago de Compostel·la, acull des del 29 de gener l’exposició MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II, una mostra que reuneix un total de 66 màscares procedents de Romania, Itàlia, Portugal, Espanya i Andorra. Entre les peces exposades hi figura l’Ossa d’Ordino, representació destacada del patrimoni festiu andorrà.
L’exposició proposa un recorregut pel món de les màscares com a expressió cultural universal, present en festes populars, rituals i representacions teatrals de diferents èpoques i territoris. Les peces permeten entendre la diversitat d’usos, significats i contextos associats a aquests objectes simbòlics.
La mostra inclou màscares vinculades al carnaval popular i a les festes d’hivern; peces utilitzades en celebracions religioses com el Nadal, la Setmana Santa o el Corpus Christi; exemples del carnaval cortesà barroc i de la Commedia dell’Arte, relacionades amb el teatre i les arts escèniques de l’Europa moderna; màscares funeràries associades als rituals de comiat i a la memòria, així com creacions contemporànies i d’ús artístic que evidencien la vigència i la reinterpretació constant d’aquestes tradicions.
A través del conjunt exposat, es posa de manifest el poder simbòlic de la màscara i el seu paper en el reforç dels llaços comunitaris.
La iniciativa ha estat impulsada per la Universitat de Valladolid mitjançant la Cátedra de Estudios de la Tradición i comissariada per la professora Pilar Panero, dins del projecte europeu Unveiling the Arts and Works behind the Masks. El projecte europeu Masks té com a objectiu posar en valor el treball dels artesans i artistes vinculats a l’univers de la màscara.