Afers Socials
Una herència anònima dona 220.000 euros a la Gavernera
Els fons es destinaran a activitats extraordinàries per als menors tutelats pel Govern
El ministeri d’Afers Socials ha rebut una donació anònima de 220.000 euros, procedent d’una herència, destinada al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Gavernera. L’import es destinarà íntegrament a activitats extraordinàries adreçades a tots els menors tutelats pel Govern d'Andorra, i que no formen part del funcionament ordinari del centre, d’acord amb la voluntat expressada pel donant en el corresponent testament.
La persona donant ha desenvolupat al llarg dels anys una trajectòria vital i professional a Andorra i ha volgut expressar, amb aquest gest solidari, el seu agraïment al país, segons informa Govern. La donació respon al desig de contribuir a millorar les oportunitats, el benestar i el futur dels infants i adolescents que es troben sota la tutela de l’Estat.
El Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera acull actualment 26 usuaris i té com a principal objectiu donar resposta a les necessitats dels menors que es troben en situació de desemparament, d’acord amb el que estableix l’autoritat judicial. L’acolliment al centre comporta garantir la seguretat dels menors, facilitar-los l’educació i la inserció familiar i social, vetllar per la seva salut física i psicològica i procurar el desenvolupament integral de la seva personalitat.