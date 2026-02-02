Banca
Els usuaris de MoraBanc han realitzat un 76% de les operacions a través del mòbil
Les operacions digitals creixen un 19% i les operacions per usuari, un 20%
MoraBanc Digital ha tancat el 2025 amb unes xifres que confirmen, un any més, el creixement sostingut de l’ús de la banca digital i la bona acollida de les millores introduïdes de manera continuada. Una de les dades més destacades és l’increment dels accessos a través del telèfon mòbil: durant el 2025, el 76% de les operacions s’han realitzat mitjançant l’aplicació, una xifra que representa un rècord històric per a l’entitat.
Els usuaris han valorat positivament l’experiència amb l’app de MoraBanc, que ha assolit una puntuació de 4,5 a l’App Store i de 4,6 a Play Store, situant-se com l’aplicació de banca andorrana amb la valoració més alta.
Actualment, el 84% de la clientela del banc disposa de Banca Digital, un canal que s’ha consolidat com a referent per a la realització d’operatives i gestions bancàries. Al llarg del 2025, les operacions per usuari han augmentat un 20%, mentre que el volum total d’operacions digitals ha crescut un 19%, unes dades que evidencien la consolidació del procés de digitalització tant a MoraBanc com en el conjunt de la societat.
Pel que fa a la tipologia d’operacions, l’enviament de diners continua sent el servei amb més volum d’ús. En aquest àmbit, Bizum manté un creixement destacat i es consolida com el servei amb més recurrència, amb un increment de gairebé el 30% respecte a l’any anterior. Les transferències també han registrat un augment rellevant, amb un creixement interanual del 24%.
Les operatives de valors han experimentat un increment especialment significatiu, del 75,7%, impulsat per un ús més elevat dels serveis d’inversió a través dels canals digitals.