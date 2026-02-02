Successos
Detingut un turista amb 6,7 grams de tusi a la frontera del riu Runer
L'home de 28 anys accedia al país en un autobús de línia regular
Un turista de 28 anys va ser detingut en possessió de 6,7 grams de tusi a la frontera del riu Runer la setmana passada. L'home accedia al país en un autobús de línia regular, segons informa la policia.
Arrestat per conduir amb el permís suspès
La policia va arrestar, la setmana passada, un home de 23 anys per conduir amb el permís suspès. Els fets van passar a la frontera hispanoandorrana i el conductor està acusat d'un delicte contra la Funció Pública.