Participació
Joventut impulsa una enquesta per recollir les inquietuds dels joves
El qüestionari està destinat a persones d'entre 16 i 35 anys i es pot respondre fins al 2 de març
L’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració de l’Associació Carnet Jove Andorra, ha posat en marxa una campanya per copsar les inquietuds i els neguits dels joves del Principat i incentivar la seva participació activa en la presa de decisions públiques.
La iniciativa es concreta en una enquesta en línia que té per objectiu identificar les qüestions prioritàries per a aquest col·lectiu i garantir que el jovent pugui participar en l’elaboració de les polítiques públiques que els afecten. El qüestionari es pot respondre des d’avui i fins al 2 de març, i s’adreça a joves residents d’entre 16 i 35 anys. Entre totes les persones participants se sortejaran diversos obsequis.
L’enquesta també ofereix la possibilitat d’indicar la disposició a seguir participant activament en el disseny de polítiques públiques dirigides als joves. Aquelles persones que hi donin el seu consentiment formaran part dels grups de treball impulsats per l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, amb l’objectiu d’analitzar les polítiques actuals en aquest àmbit i proposar modificacions quan no s’ajustin a les necessitats reals del jovent.
El ministeri de Cultura destaca que la participació activa dels joves és clau per assegurar que esdevinguin protagonistes de les polítiques de joventut i no només receptors. Aquests espais participatius tenen com a finalitat incorporar la perspectiva jove en totes les fases de desplegament del Pla Nacional de la Joventut 2025-2028.