Successos
Controlat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,98 després de patir un accident a la Cortinada
Els fets van passar la matinada de diumenge
La policia va detenir un home de 31 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,98, després de patir un accident a la Cortinada. Els fets van passar la matinada de diumenge, segons informen des del cos de seguretat.
El conductor de Prat Salit va donar una taxa de 0,97
El conductor accidentat dijous passat, a la rotonda de Prat Salit, va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,97 i positiu en drogues al volant, segons ha confirmat la policia aquest matí. El vehicle, conduït per un jove de 26 anys, va xocar contra la rotonda de Prat Salit i va sortir projectat contra el talús de la muntanya. En l'accident van resultar ferides dues passatgeres, motiu pel qual també es va arrestar el conductor com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.
NACIONAL
Detingut un conductor ebri a Santa Coloma
Redacció