Meteo
Avís groc per fort vent, pluja i perill d'allaus a tot el país
Un front fred farà augmentar la nuvolositat i deixarà pluges abundants, amb neu que baixarà fins als 1.200 metres durant la nit
L’arribada d’una pertorbació atlàntica, associada a un flux de sud, provocarà un augment progressiu de la nuvolositat i precipitacions al llarg de la jornada, que guanyaran intensitat a partir de la tarda. El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc davant la previsió de fenòmens meteorològics adversos, com fort vend, perill d'allaus i les precipitacions intenses. I de fet, les alertes per pluja i vent s'allargaran, almenys fins les dotze de la nit i la del risc mitjà d'allaus es perllongarà fins tot el dia de demà.
La cota de neu que ha començat situada al voltant dels 2.100 metres al matí, anirà baixant progressivament fins als 1.800 metres durant la tarda i podria situar-se als 1.200 metres de cara a la nit.
Aquest empitjorament del temps estarà marcat per l’entrada d’una massa d’aire fred associada al pas d’un front fred, que provocarà precipitacions intenses al vespre, una baixada brusca de la cota de neu i un lleuger increment de les ràfegues de vent.
El vent bufarà moderat de component oest, reforçant la sensació de temps hivernal, especialment a les cotes altes.