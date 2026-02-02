Successos
Arrestat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,96 i per proferir insults xenòfobs
Els fets van passar dijous al vespre a Encamp
Un conductor de 24 anys va ser arrestat dijous al vespre a la carretera General 2, a Encamp, amb un positiu d'alcoholèmia d'1,96. La policia explica que durant el control i tot el procés de detenció, el jove va proferir, "reiteradament", insults xenòfobs contra col·lectius de residents a Andorra, motiu pel qual també se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la Constitució.
La policia va detenir, la setmana passada, sis conductors més en diferents punts de la xarxa viària per positius d'alcohol al volant. Els arrestats tenen entre 20 i 44 anys i van ser controlats amb taxes d'1,10 a 2,30.