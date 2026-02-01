Espai públic
El projecte del Parc de l’Ossa d’Altura Arquitectes, guardonat amb el Premi MAPEI
El projecte incorpora un sistema de gestió de l’aigua vinculat directament al riu, mitjançant una llacuna amb vegetació
El despatx d'arquitectes Altura ha estat guardonat amb els premis MAPEI pel projecte del Parc de l’Ossa d’Encamp, una actuació d’arquitectura que combina integració urbana i criteris avançats de sostenibilitat. El projecte ha obtingut el primer premi dins la categoria d’espai públic. El projecte destaca per la seva capacitat d’adaptar-se al context i contribuir a la continuïtat visual de la zona, integrant-se en el teixit urbà i mantenint una relació directa amb el paisatge de l’entorn. La proposta presenta una composició arquitectònica equilibrada, amb una acurada selecció de materials i una disposició dels volums que configuren un conjunt formalment coherent i homogeni.
Un dels elements més rellevants és la incorporació de cobertes verdes a les edificacions, concebudes com a part de l’estratègia ambiental del conjunt. Aquestes cobertes contribueixen a la regulació climàtica, a la recuperació de biodiversitat i a la gestió sostenible de l’aigua de pluja, ja que permeten retenir-la i alliberar-la de manera progressiva, reduint la pressió sobre el clavegueram en episodis de pluges intenses. A més, el projecte incorpora un sistema de gestió de l’aigua vinculat directament al riu, mitjançant una llacuna amb vegetació que permet millorar-ne la qualitat abans de retornar-la al curs fluvial i afavoreix la preservació dels ecosistemes locals.
Un parc unitari
Segons ha explicat Gerard Veciana, arquitecte d’Altura, el projecte va sorgir arran d’un concurs impulsat pel Comú d’Encamp, en el qual van participar prop d’una desena d’equips d’arquitectura del país i que va comptar amb jurat popular.
“Es demanava fer dos parcs en dues parcel·les separades per un carrer, i la nostra proposta va ser enfonsar aquest vial uns quatre metres perquè el parc pogués passar per sobre”, detalla Veciana. Aquesta solució permetia, alhora, donar accés a l’aparcament soterrat que exigia el programa funcional. “Aquesta estratègia de soterrar el carrer i convertir l’espai en un únic parc, i no en dos parcs tallats per un vial, és probablement el que més va agradar”, afegeix.
Recuperació de la relació de la ciutat
Un dels principals reptes del projecte va ser, segons l’arquitecte, la voluntat d’integrar el riu com a element central del parc. “Ens vam posar el llistó una mica més alt perquè vam voler jugar amb l’aigua”, explica.
Tradicionalment, a Andorra els rius han estat tractats com espais residuals dins la ciutat, subratlla Veciana. “Si mires les façanes que donen al riu, sovint són les del darrere de les cases. No s’ha considerat mai com un element urbà a aprofitar”, assenyala. Amb aquest projecte, l’objectiu era portar l’aigua al parc i crear espais d’estada i observació, com un mirador en voladís de cinc o sis metres que s’endinsa sobre el riu.
Arquitectura descarbonitzada i biodiversitat
El projecte també posa l’accent en la reducció de l’impacte ambiental de la construcció. “Construir vol dir generar moltes emissions de CO₂, i com a arquitectes intentem reduir-les tant com podem”, afirma Veciana. En aquest sentit, s’ha prioritzat l’ús de la fusta davant del formigó i la reutilització de materials de l’antic parc, com tanques i pedres.
Pel que fa al tractament paisatgístic, el parc incorpora més d’un centenar d’espècies vegetals diferents. “Aquí no hem volgut fer només una catifa de gespa. Com més diversitat tens, més rica és la natura”, destaca.
Aquest primer premi als MAPEI ha obert la porta a altres guardons. El projecte d’Altura Arquitectes ha rebut també una menció als Green Solutions Awards 2024-2025, anunciada durant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP30), celebrada el passat mes de novembre al Brasil.
Aprofitant la presència institucional andorrana a la trobada, l’estudi va contactar amb representants del Govern desplaçats al país sud-americà perquè poguessin recollir el reconeixement en el seu nom. El director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, va ser l’encarregat de recollir el diploma acreditatiu el 12 de novembre, en el marc de les activitats oficials de la COP30.
Per a Veciana, aquests reconeixements tenen un valor especial: “Treballem en un territori petit i de muntanya, una mica allunyat dels grans centres. Que es valori aquest esforç per fer una arquitectura més sensible i sostenible és una gran satisfacció”.
Tot i això, l’arquitecte evita parlar de models a replicar: “Cada projecte és diferent, depèn del lloc i de les necessitats. Però quan la gent valora la feina feta, això motiva a continuar treballant en aquesta línia”.
Finalment, destaca la complexitat global de l’actuació: “Hem fet edificis de fusta, un parc, hem treballat amb l’aigua i amb la vegetació, tot dins d’un mateix projecte. Ha estat exigent, però també molt gratificant. Per a nosaltres l’arquitectura és una vocació, i quan un projecte surt bé, és el que ens dona empenta per continuar endavant”.