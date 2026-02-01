ECONOMIA
Els negocis híbrids guanyen protagonisme al país l’últim any
Els negocis que combinen diferents activitats, serveis o productes comencen a treure el cap en el mercat andorrà i han guanyat protagonisme durant els darrers mesos, en un context de competència creixent i nous hàbits de consum. Empresaris i especialistes d’establiments com cafeteries amb activitats complementàries o restaurants de cuina fusió van començar a proliferar al país. Alguns exemples destacats van ser el JapoMex i el Red Bar al centre d’oci Unnic, que van combinar tradicions culinàries distintes, així com espais com Balanzen, que va oferir sessions de pilates juntament amb servei de cafè, i Commencal Village, que va integrar botiga, taller i restauració en un mateix entorn. Representants del sector expliquen que aquests models híbrids responien a la demanda d’experiències més completes per part dels clients i permeten diversificar ingressos i optimitzar espais comercials.