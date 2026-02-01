MOBILITAT
Fase groga i control d’equipaments a diverses carreteres del país aquest matí
La fase groga s'ha activat a la CG2, CG3 i CG4
L’estat de les carreteres del Principat ha generat aquesta matinada dificultats de circulació en diversos punts, especialment a causa de la neu acumulada i la necessitat de l’ús d’equipaments hivernals. Mobilitat ha activat la fase groga aquest matí en trams concrets: la CG2 a partir de Canillo, la CG3 a la cruïlla de Sorteny i la CG4 a partir de Pal. Per tal de garantir la seguretat, s’han instal·lat controls d’equipaments en diferents punts de la xarxa viària, obligant els conductors a circular amb cadenes o pneumàtics d’hivern segons la normativa vigent.
Tot i això, la jornada esta marcada per un dia assolellat, fet que ha ajudat a reduir el risc d’incidències relacionades amb la neu, permetent una circulació més fluida en altres sectors del país.