SUCCESSOS
Bolca un cotxe a l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes sense deixar ferits
Un accident amb danys materials va tenir lloc la nit de divendres a l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany, abans de la rotonda de la Dama de Gel, després que un cotxe amb matrícula espanyola bolqués damunt la calçada. En l’incident també s’hi va veure implicat un segon vehicle amb matrícula andorrana. Segons la informació disponible, els conductors de tots dos turismes no van resultar ferits.
La policia va rebre l’avís cap a les 23.40 hores. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels serveis d’emergència, de la policia i del servei de circulació de la parròquia.
D’altra banda, ahir es va produir un xoc entre dos vehicles al Port d’Envalira en un context marcat per la nevada intensa. L’incident va tenir lloc cap a les 16.55 hores i, segons la informació disponible, només va provocar danys materials.