METEOROLOGIA
Andorra registra gruixos de neu destacats en una jornada de sol abans de l’arribada d’un nou front
Ordino Arcalís i Grandvalira encapçalen el rànquing de neu amb 250 i 240 cm respectivament
Andorra es manté com un dels principals destins de neu a nivell mundial, amb gruixos destacats a les seves estacions en una jornada marcada per l’augment progressiu del sol, segons informa el Servei Meteorològic. Les condicions meteorològiques previsibles indiquen que un nou front arribarà demà, amb precipitacions que començaran al matí amb cota alta i baixaran al vespre, afectant les condicions de les pistes. Durant la setmana, es mantindrà aquesta dinàmica amb fronts previstos dijous i diumenge, mentre que les temperatures seran més altes i la cota de neu augmentarà, abans de tornar a baixar dilluns vinent.
Segons el rànquing mundial de neu publicat per Nevasport, Ordino Arcalís registra un gruix de 250 cm, mentre que Grandvalira suma 240 cm, situant-se entre les estacions europees amb millors condicions de neu. Aquestes dades situen Andorra com un dels punts més competitius de la península Ibèrica per a l’esquí i les activitats d’hivern.
El Servei Meteorològic recomana extremar la precaució a les zones de muntanya davant els canvis de cota de neu i l’arribada de nous fronts, mentre que els esquiadors poden gaudir d’una setmana amb condicions variades però encara amb neu abundant.