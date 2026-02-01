JUSTÍCIA
El 2025 es van obrir 20 causes relacionades amb pornografia i exhibicionisme
La xifra és inferior a la registrada durant el 2024, quan es van registrar fins a 34 casos d'aquesta mateixa tipologia
La justícia va instruir un total de 112 procediments relacionats amb delictes contra la llibertat sexual al llarg del 2025. Una vintena d'aquests afers tenien a veure amb la pornografia infantil i exhibicionisme, una xifra que representa un 17,86% del total i que, tal com reflecteix la memòria de la fiscalia, és inferior a la registrada durant el 2024, quan es van registrar fins a 34 casos d'aquesta mateixa tipologia.
Pel que fa a la resta de casos de delictes contra la llibertat sexual durant l'any passat, 45 van ser relacionats amb agressions i abusos sexuals (+4,65%), 15 amb violacions (-34,78%), 24 amb assetjament (-4%), 7 amb prostitució (+250%) i 1 amb tràfic d'éssers humans (l'únic registrat en els darrers cinc anys).
En termes generals, des de la fiscalia es constata que, amb relació a l'any anterior, han disminuït els delictes contra la llibertat sexual en un 11,81% (112 l'any 2025 en lloc de 127 l'any 2024). Com aspecte positiu, cal destacar que també han disminuït els delictes de violació (15 l'any 2025 en lloc de 23 l'any 2024), encara que han augmentat lleugerament els delictes d'agressió sexual (45 en lloc de 43) i els relatius a la prostitució (7 en lloc de 2).