SUCCESSOS
Denúncia a la policia per dues agressions al pati del Lycée
Dos menors haurien estat atacats per un grup de companys
La policia ha obert una investigació arran de dues denúncies per agressions físiques que, presumptament, es van produir dimecres passat al pati del Lycée Comte de Foix. Les famílies de dues víctimes van presentar ahir la denúncia, exposant que els seus fills haurien estat agredits per un grup de companys dins del recinte escolar. Els dos adolescents van haver de ser traslladats a l’hospital per rebre atenció mèdica.
El cos de policia ja tenia constància inicial dels fets gràcies a l’avís d’un docent del centre, que va ser testimoni directe de l’agressió. El professor va contactar amb la policia el mateix dimecres per alertar d’un possible nou enfrontament a la sortida de l’escola, ja que sospitava que els agressors podrien estar esperant novament les víctimes.
Agents del cos es van desplaçar immediatament fins a les portes del centre educatiu, on van localitzar el grup de joves suposadament implicats en l’incident. Segons fonts policials, els agents van identificar els adolescents i es van posar en contacte amb les respectives famílies per informar de la situació i de les possibles conseqüències.
Ara, la policia treballa per aclarir els fets i determinar les responsabilitats corresponents. Fonts properes al cas han indicat que es tracta d’un conflicte entre estudiants que podria tenir antecedents previs.