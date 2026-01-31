SUCCESSOS
Bolca un vehicle a l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes sense deixar ferits
L’accident, de danys materials, es va produir cap a les 23.40 hores
Un accident amb danys materials va tenir lloc ahir a la nit a l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany, abans de la rotonda de la Dama de Gel, després que un cotxe amb matrícula espanyola bolqués damunt la calçada. En l’incident també s’hi va veure implicat un segon vehicle amb matrícula andorrana. Segons la informació disponible, els conductors de tots dos turismes no van resultar ferits.
La policia va rebre l’avís cap a les 23.40 hores. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels serveis d’emergència, de la policia i del servei de circulació.