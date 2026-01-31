SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
Un any condicional per a un jove per tocar el pit a una dona a una discoteca
La defensa havia demanat l’absolució per al condemnat per un delicte d’agressió sexual
El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació presentat per la defensa i va confirmar la condemna de 12 mesos de presó condicional imposada ja anteriorment pel Tribunal de Corts a un jove acusat d’un delicte menor d’agressió sexual, per haver tocat el pit d’una dona en una discoteca del centre d’Andorra la Vella.
Els fets van tenir lloc la matinada del 5 de maig del 2024, quan la víctima, que ballava amb la seva parella i un grup d’amics, va percebre un contacte no desitjat al pit per part d’un home que no coneixia, segons va detallar en la seva denúncia. La Fiscalia va qualificar aquest gest com un tocament intencionat i va sol·licitar una pena de presó condicional amb suspensió de quatre anys.
Els fets van tenir lloc quan la víctima ballava amb la seva parella
En primera instància, Corts va considerar provada la voluntarietat del contacte, malgrat la baixa qualitat de les imatges de les càmeres de seguretat, i va basar la seva decisió tant en la visió dels vídeos com en la coherència del relat de la víctima i de la seva parella.
La defensa va recórrer contra aquesta resolució davant el Superior, argumentant que les proves no permetien determinar amb la certesa necessària que el tocament havia estat intencionat, i reclamava l’absolució de l’acusat. L’advocat defensor va destacar que l’acusat es trobava en estat d’embriaguesa, que les gravacions no eren clares i que el contacte podria haver estat accidental o fruit d’una empenta involuntària en un ambient festiu.
Corts va considerar provada la voluntarietat del contacte al local
La sala penal del Superior, però, va considerar que aquestes al·legacions no desmunten la valoració de prova realitzada pel tribunal de primera instància i va rebutjar totes les pretensions de la defensa. Amb la desestimació del recurs, la sentència condemnatòria ha quedat ferma i executiva.
Durant el judici, tant la víctima com la seva parella van refermar davant dels magistrats que el tocament va ser voluntari i no consentit. Aquestes declaracions van tenir un pes important en la valoració judicial, segons fonts consultades durant el procés.
La confirmació de la condemna per part del Tribunal Superior suposa un aval a la interpretació del Tribunal de Corts sobre els contactes físics impropis en espais d’oci nocturn, així com a l’ús de testimonis i material audiovisual, encara que no sigui de qualitat òptima, per acreditar la voluntarietat dels fets.