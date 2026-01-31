ECONOMIA
Andorra s’apunta a la tendència dels negocis híbrids i les experiències combinades
Els locals que combinen diferents activitats, serveis o productes guanyen protagonisme al Principat
En un món on la competència cada vegada és més intensa i les persones busquen noves experiències, els negocis híbrids estan guanyant protagonisme. Aquests models empresarials que combinen diferents activitats, serveis o productes sota una mateixa marca comencen a treure el cap a diferents ciutats del món. A Andorra no és una excepció i ja es poden trobar diferents establiments que ofereixen aquesta opció.
En el mercat andorrà l'exemple més clar es troba, de moment, en el sector gastronòmic. Ja hi ha forces restaurants de cuina fusió, un concepte que fa referència a la combinació de diferents tècniques, ingredients o tradicions culinàries de cultures diferents per crear plats nous i originals. En són exemples el JapoMex, un establiment que serveix aliments japonesos i mexicans; o el Red Bar del centre d'oci Unnic, un espai de cuina japonesa i peruana.
"Al país existeixen excel·lents opcions de cuina 100% japonesa, però no una cuina que fusioni dos mons, el japonès i el peruà", explica el director de màrqueting d'Unnic, Pedro Morán. "El que fa decidir a Unnic obrir un restaurant d’aquest tipus a Andorra és la inexistència d'una oferta semblant", comenta Morán.
Des del centre d'oci també expliquen que van decidir obrir el restaurant el 2023, inspirant-se en aquesta cuina, coneguda com a nikkei i sorgida el segle XIX quan uns japonesos es van instal·lar el Perú adoptant la simbiosi de les dues cuines, per la seva "exclusivitat i qualitat", indica el responsable de màrqueting.
A banda de la cuina fusió, també comencen a arribar negocis híbrids en el Principat, com Balanzen, que no fa gaire temps que ha aixecat la persiana a la capital. Aquesta cafeteria a més de servir cafès i pastes també ofereixen sessions de pilates. Un altre cas és Commencal Village. La marca esportiva disposa de botiga, taller, lloguer, restauració i espais per a esdeveniments en un mateix entorn.
Tant els negocis híbrids com els restaurants de cuina fusió s’estan consolidant com una de les fórmules més dinàmiques del panorama comercial actual. "Aquest tipus de projectes responen a un canvi profund en els hàbits de consum. El client ja no busca només un producte o un servei, sinó una experiència completa, singular i amb valor afegit", assenyala la responsable de formació, comerç i turisme de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS), Stella Canturri.
Des del punt de vista empresarial i emprenedor, aquests models "permeten diversificar ingressos i optimitzar espais; de l’altra, afavoreixen una connexió emocional més forta amb el consumidor, que percep el negoci com un espai viu, creatiu i diferenciador", descriu Canturri. "Aquesta capacitat de crear experiències memorables és clau en un context de gran competència i d’un consumidor cada vegada més exigent", afegeix.
Aquests nous projectes no són una moda passatgera, sinó que segurament n'aniran apareixent més i crearan tendència. En el cas d'Andorra, també s'espera que sigui així. "A Andorra, la implantació creixent d’aquests negocis s’explica també per la voluntat de fer evolucionar el model comercial del país cap a propostes més innovadores, capaces d’atraure tant el públic local com el visitant", esmenta la treballadora de l'entitat.
Precisament per aquest motiu, des de la Cambra de Comerç ofereixen els retail tours, uns viatges per a empreses i professionals que serveixen per conèixer de primera mà ecosistemes comercials capdavanters a escala internacional. El darrer va tenir lloc a Tòquio l'any 2025. Des de l'entitat expliquen que la capital japonesa és un laboratori viu d’innovació, on el disseny, la creativitat i l’estratègia comercial conviuen amb una precisió única. "Aquest tipus d’experiències permet entendre per què ciutats com Tòquio i en moltes altres capitals del món fa anys que els negocis híbrids i les propostes de fusió gastronòmica formen part de l’oferta comercial habitual. Són models que funcionen perquè saben combinar identitat, innovació i experiència de client", conclou Canturri.