MOBILITAT
Afectacions en diversos trams de la xarxa viària per neu i mal temps
Les entrades d’Encamp, Canillo i la Massana en sentit sud registren retencions
La xarxa viària del Principat es veu afectada per una jornada marcada per condicions meteorològiques adverses als Pirineus. Mobilitat ha activat la fase groga en diversos punts del país i es registren retencions en diferents accessos. En concret, la fase groga està activada a la CG2 a partir del Tarter, a la CG3 a partir d’Ordino i a les carreteres generals 4 i 5 a partir d’Erts. A més, es registra trànsit dens a la CG2 a l’entrada d’Encamp en sentit sud, a la CG2 a l’entrada de Canillo en sentit sud i a la CG4 a l’entrada de la Massana en sentit sud.
El Servei Meteorològic ha informat que el pas del front de la nit passada ha activat diversos avisos grocs al Principat. Les precipitacions van afectar el territori durant la nit, amb una pausa al centre i al sud durant el matí, però s’han tornat a generalitzar aquesta tarda. També hi ha avís groc per vent, actiu des del matí i durant tota la jornada. A més, el nivell de perill d’allaus se situa en 3, fet que recomana extremar la precaució a les zones de muntanya.
Les autoritats demanen prudència als conductors i seguir l’evolució de les informacions oficials davant d’una situació marcada per la inestabilitat meteorològica i les afectacions viàries.