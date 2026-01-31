SINISTRE
Accident de danys materials al Port d’Envalira en plena nevada
El xoc ha implicat dos vehicles al Port d’Envalira cap a les 16.55 hores, en un context de neu intensa a la xarxa viària
Un xoc entre dos vehicles s’ha produït aquesta tarda al Port d’Envalira en un context marcat per la nevada intensa que torna a afectar les carreteres del Principat després de la treva del migdia. L’incident ha tingut lloc cap a les 16.55 hores i, segons la informació disponible, només ha provocat danys materials.
La represa de les precipitacions en forma de neu ha complicat de nou les condicions de circulació en diversos punts de la xarxa viària. Aquesta mateixa tarda també s’ha registrat un altre accident a l’entrada d’Encamp en sentit nord. En aquest cas, el sinistre ha tingut lloc cap a les 15.00 hores.