Educació
La segona edició del curs sobre el Consell General reuneix 25 estudiants
Les sessions s'allargaran fins al 27 de març, cada divendres a la tarda
El Consell General ha acollit aquest divendres l’inici de la segona edició del curs “El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)”, una iniciativa conjunta amb la Universitat d’Andorra (UdA) que ha superat amb escreix les expectatives de participació, amb 25 persones matriculades. Aquesta xifra, per sobre de l’habitual en cursos d’extensió universitària, reafirma l’interès creixent per conèixer de prop la institució parlamentària andorrana.
NACIONAL
El curs sobre el Consell General omple places i tindrà continuïtat
Redacció
El curs ofereix una mirada històrica i política sobre l’evolució del Consell General, contextualitzant-lo dins del parlamentarisme europeu i destacant-ne les especificitats. Amb una càrrega lectiva de 24 hores distribuïdes en vuit sessions presencials, la formació combina classes teòriques amb activitats pràctiques com visites guiades i taules rodones amb protagonistes del procés constitucional. Les sessions es faran a la seu del Consell General entre avui i el 27 de març, cada divendres a la tarda.