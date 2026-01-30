Successos
Robatori en un pis del centre d'Andorra la Vella
Els lladres van causar danys importants a l'habitatge
Un matrimoni d’edat avançada va patir ahir un robatori al seu domicili, situat davant de la seu de la CASS, a Andorra la Vella, segons ha pogut saber el Diari. Els fets haurien tingut lloc entre les 12 del migdia i les tres de la tarda, franja durant la qual els lladres haurien aprofitat l’absència dels residents per accedir a l’interior de l’habitatge i regirar-lo completament.
Els autors del robatori es van endur diversos objectes de valor, entre els quals destaquen joies de gran valor sentimental i econòmic que pertanyien a la dona. Més enllà del material sostret, els danys causats a l’interior del pis han estat importants, deixant l’apartament notablement malmès.
El matrimoni afectat és molt conegut al país, ja que són propietaris d’un establiment comercial. El fet ha generat una forta indignació entre el col·lectiu de comerciants, que lamenten no només el robatori en si, sinó també la violència amb què s’ha actuat contra el domicili.
Aquest cas no seria un fet aïllat, perquè darrerament se estan produint diversos robatoris en pisos, encara que la policia prefereix no informar públicament per evitar crear alarma social.
Notícia pendent d'ampliació