Cinc quilòmetres de retencions per entrar a Andorra des d'Espanya

Les cues finalitzen una vegada travessada la frontera del riu Runer

Cues d'entrada a Andorra en una jornada anterior.

Cues d'entrada a Andorra en una jornada anterior.

Redacció
Andorra la Vella

Les bones condicions de neu fan que molts turistes visitin Andorra per gaudir de la muntanya el cap de setmana. Aquest fet està provocant retencions de fins a cinc quilòmetres a l'N-145 d'entrada al Principat per Espanya. Les cues, que han començat al voltant de les set de la tarda, s'inicien a Estelareny i finalitzen una vegada travessada la frontera del riu Runer, segons informa el servei de Mobilitat.

