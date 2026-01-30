Mobilitat
Cinc quilòmetres de retencions per entrar a Andorra des d'Espanya
Les cues finalitzen una vegada travessada la frontera del riu Runer
Les bones condicions de neu fan que molts turistes visitin Andorra per gaudir de la muntanya el cap de setmana. Aquest fet està provocant retencions de fins a cinc quilòmetres a l'N-145 d'entrada al Principat per Espanya. Les cues, que han començat al voltant de les set de la tarda, s'inicien a Estelareny i finalitzen una vegada travessada la frontera del riu Runer, segons informa el servei de Mobilitat.